В ОАК раскрыли часть названия для новейшего комплекса ПАК ДА

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может получить индекс «Ту» как продукт КБ Туполева.

«Это продукт Туполевского КБ. И я думаю, что он будет носить так же, как и все названия туполевские, историческое имя, оно будет отражено в названии», – сказал Слюсарь, передает ТАСС.

Ранее журнал Air&Cosmos рассказал о проекте нового российского бомбардировщика в рамках перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), конкурс на создание которого был объявлен в 2007 году.

В конце декабря глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в России вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца ПАК ДА. До этого Минобороны анонсировало первый полет ПАК ДА в 2025-2026 годах.