Прилепин сделал выводы из ответа Путина о возможной атаке ВСУ

Писатель и советник главы ДНР Захар Прилепин прокомментировал ответ президента Владимира Путина на его вопрос в ходе прямой линии о возможной активизации боевых действий в Донбассе.

«Если немного отшелушить все те вещи, которые неизбежно должны быть произнесены, в итоге остается следующее: в случае наступления Украина имеет шанс лишиться государственности; народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и действующую власть не признает и признавать не собирается; Россия сделает все, что должна сделать и республикам поможет», – написал Прилепин в своем Facebook.

Писатель сделал вывод из ответа Путина, что «Киев, судя по всему, всерьез собирается наступать».

Ранее Путин в ответе Прилепину заявил, что надеется, что до провокаций и активных боевых действий со стороны ВСУ дело не дойдет. Однако если наступление украинских силовиков все-таки произойдет, Украина может лишиться государственности.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».