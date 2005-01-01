Путин назвал состав обновленного правительства оптимальным

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что новый состав правительства является оптимальным.

Путин подчеркнул, что если бы состав правительства был полностью «зачищен», то на формулирование новых задач ушло бы минимум два года, потому следовало оставить тех, кто «готовил прорывные решение, чтобы персонифицировать ответственность».

Таким образом, небольшие изменения кабмина потребовались для быстрой реализации плана развития, который готовился полтора года предыдущим кабинетом.

Новый же план развития экономики правительство должно принять осенью.

Глава государства отметил, что не сомневался в возникновении дискуссий по данному вопросу.

«И хорошо, что у нас почти по каждому вопросу, по любым административным решениям, по решениям в сфере экономики, социальной области, возникают дискуссии – это правильно», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Напомним, указ о составе нового правительства был подписан президентом России 18 мая. В его состав не вошли 13 человек, работавших в кабмине на высших должностях.