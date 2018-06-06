Стерлигов собрался в мэры с обещанием сократить население Москвы до 1 млн человек

Православный бизнесмен Герман Стерлигов объявил о решении принять участие в выборах мэра Москвы; одним из ключевых пунктов его избирательной кампании является сокращение населения столицы до 1 млн человек.

«Информирую москвичей о своем решении принять участие в выборах мэра Москвы.

Моя предвыборная программа – расселение московского мегаполиса», – написал Стерлигов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, он предложит «каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях», а тем, кто захочет, – немедленный выезд на природу «из затравленного электронного московского концлагеря».

Земля, стройматериалы, семена, скотина, транспорт и подъемные он предлагает обеспечить для москвичей за счет городского бюджета.

«Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо. Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей», – пишет Стерлигов.

Он заявил, что через четыре года его правления прогнозируемая численность населения Москвы снизится до 1 млн человек.

«Голосуйте за меня все – и те, кто хочет выехать из города, и те, кто желает остаться. И для тех и для других вся их жизнь измениться к лучшему», – написал Стерлигов.

По его словам, «великий исход» из Москвы начнется следующей весной «после победы на выборах мэра».

Ранее сообщалось, что Илья Яшин, занимающий пост главы муниципального округа «Красносельский», пойдет на выборы мэра Москвы в качестве самовыдвиженца. О желании участвовать в выборах также заявил действующий столичный градоначальник Сергей Собянин.

Дата выборов мэра Москвы уже известна – 9 сентября 2018 года.