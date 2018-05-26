Собянин объявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы

Столичный градоначальник Сергей Собянин на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин» объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы города в сентябре 2018 года.

«Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!» – приводит его слова РИА «Новости».

Собянин выразил надежду на то, что москвичи поддержат его.

В середине мая Собянин внес на рассмотрение московского парламента законопроект, которым предлагается во время выборов мэра создать избирательные участки за пределами Москвы. Член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев отметил, что это очень полезная инициатива, и она может пригодится не только москвичам, но и жителям других регионов.

Следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы составит пять лет.