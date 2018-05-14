Политолог оценил идею позволить москвичам избирать мэра за пределами города

Это очень полезная инициатива, и она может пригодится не только москвичам, но и жителям других регионов, – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев, комментируя инициативу Сергея Собянина открывать для выборов мэра избирательные участки за пределами Москвы.

«Дело ведь касается не только дачников. Дело касается и тех москвичей, которые во время выборов находятся в других регионах - по причине отдыха, постоянной работы или командировок. Например, много москвичей постоянно находится в Петербурге. Будь для них открыты участки и в Московской области, и в Петербурге – это уже облегчило бы ситуацию для желающих принять участие в выборах и было бы мерой по укреплению демократии и защите избирательных прав», – добавил Григорьев.

«Более того, аналогичную практику надо применить и для других городов-миллионников, жители которых едут в другие города. В той же Москве находится большое количество жителей из других регионов. Почему бы им не дать возможность проголосовать? Это было бы очень удобно и полезно для горожан, и способствовало бы более полной защите их избирательных прав», – считает Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Сергей Собянина внес в Мосгордуму проект закона о возможности создания избирательных участков за пределами города. Собянин напомнил, что выборы мэра состоятся 9 сентября этого года – такой срок определен законом. Однако, отметил он, это самое «дачное» воскресенье осени.

Мэр отметил, что на встречах с пенсионерами и другими неравнодушными москвичами ему часто приходилось слышать жалобы на то, что в день голосования им либо приходится отменять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг. Сотни тысяч москвичей и вовсе до ноября постоянно живут на дачах, отметил Собянин.

Напомним, следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, в Единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы составит 5 лет.