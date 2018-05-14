Собянин придумал, как помочь «дачникам» с голосованием на выборах мэра Москвы

Столичный градоначальник Сергей Собянин внес на рассмотрение московского парламента законопроект, которым предлагается во время выборов мэра создать избирательные участки за пределами Москвы.

«Сегодня я внес в Мосгордуму проект закона о возможности создания избирательных участков за пределами Москвы. Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно», – говорится в сообщении на персональном сайте Собянина.

Собянин отметил, что выборы московского мэра состоятся 9 сентября 2018 года – такой срок определен законом. Однако, отметил он, это самое «дачное» воскресенье осени.

Мэр отметил, что на встречах с пенсионерами и другими неравнодушными москвичами ему часто приходилось слышать жалобы на то, что в день голосования им либо приходится отменять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг. Сотни тысяч москвичей и вовсе до ноября постоянно живут на дачах, отметил Собянин.

Он отметил, что теперь появилась возможность помочь этим людям. Собянин предложил расширить механизм голосования не по месту жительства, а по месту пребывания («Мобильный избиратель»), опробованный на президентских выборах, и применить его на выборах мэра Москвы.

«Обсуждали эту идею с Центральной избирательной комиссией. Коллеги поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан», – сообщил Собянин.

По его словам, главное, чтобы выборы были чистыми и прозрачными. «Наблюдение за ходом голосования на «загородных» участках должно быть таким же, как и в Москве», – сказал он.

Напомним, следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы составит 5 лет.