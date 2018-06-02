Стала известна дата выборов мэра Москвы

Московская городская дума приняла в окончательном чтении проект постановления о назначении даты выборов мэра Москвы – они состоятся 9 сентября 2018 года.

Таким образом, в субботу Мосгордума дала старт избирательной кампании, которая начнется сразу после опубликования постановления, передает РИА «Новости».

«Предлагается назначить выборы мэры Москвы на 9 сентября 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Приняв данное постановление, Московская городская дума даст официальный старт избирательной кампании», – сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Отмечается, что большинство депутатов проголосовали за принятие постановления.

Ранее стало известно, что действующий столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы.