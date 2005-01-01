Яшин решил баллотироваться в мэры Москвы

Илья Яшин, занимающий пост главы муниципального округа «Красносельский», пойдет на выборы мэра Москвы в качестве самовыдвиженца.

«В понедельник планирую сдать документы в избирком и приступить к сбору подписей. На выборы пойду самовыдвиженцем, мы такой вариант рассматривали и готовились к нему», - передает ТАСС слова Яшина.

Он сообщил, что ему требуется собрать от 36 тыс. до 40 тыс. подписей москвичей.

Ранее сторонники Яшина заявляли, что его кандидатуру может выдвинуть партия «Парнас», что избавило бы его от сбора подписей граждан.

Однако политсовет партии принял решение не выдвигать и не поддерживать ни одного политика, так как либеральной оппозиции не удалось договориться о едином кандидате на выборах мэра Москвы.

Ранее стала известна дата выборов мэра Москвы – 9 сентября 2018 года.

О желании участвовать в них уже заявил действующий столичный градоначальник Сергей Собянин.