Кабмин задумался о помощи Газпрому в связи с арестом активов

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что правительство может рассмотреть возможность поддержки Газпрома в связи с арестом его активов после юридических консультаций.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее во вторник Газпром прокомментировал арест активов в Нидерландах. Также сообщалось, что суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты украинскому Нафтогазу 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В конце мая президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Газпром подтвердил, что Нафтогаз пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.