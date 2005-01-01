Газпром прокомментировал арест активов в Нидерландах

Руководство Газпрома знает о действиях украинского Нафтогаза в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, но компания не получала официальных уведомлений.

«Газпрому стало известно, что «Нафтогаз Украины» на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству в отношении транзитного контракта», – говорится в сообщении Газпрома, передает РИА «Новости».

В российской компании пообещали дать комментарии по теме после тщательного изучения документов, если они официально поступят в адрес Газпрома.

«На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в Газпром ни от кого не поступали. Газпром будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», – отмечается в сообщении.

Ранее во вторник в пресс-службе украинской компании заявили, что суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты украинскому Нафтогазу 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В конце мая президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Газпром подтвердил, что Нафтогаз пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.