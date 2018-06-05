Семья в Башкирии хранила Уголовный кодекс на арабском языке как священную книгу

Семья из Башкирии подарила музею МВД Уголовный кодекс РСФСР на арабском языке, который долгое время принимала за Коран.

«В коллекцию передан Уголовный кодекс 1926 года на арабском языке. Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию», – сообщили в МВД, передает ТАСС.

По словам бывшей владелицы книги, Рафии Зинатуллиной, сверток с книгой передавался в семье из поколения в поколение.

«Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года», – рассказала она.