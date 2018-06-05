Египет выдал России подозреваемого в мошенничестве

Несмотря на отсутствие договора о выдаче между Каиром и Москвой Египет экстрадировал обвиняемого в мошенничестве россиянина, сообщает Генпрокуратура.

Надзорное ведомство отмечает что россиянин Руслан Баткаев обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, 18 мая 2010 года в Астрахани он обманом приобрел на складе рыболовецкой артели «Лагуна» 10 тонн рыбной продукции на сумму свыше 300 тыс. рублей, после чего скрылся от продавца.

Баткаева заочно привлекли в качестве обвиняемого и объявили в розыск. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2012 году мужчину задержали в Египте, в минюст североафриканского государства был направлен запрос о выдаче Руслана Баткаева в Россию.

В результате, как отметили в Генпрокуратуре, «удалось добиться решения о выдаче Баткаева в Россию, несмотря на отсутствие договора о выдаче с данной страной.

«В Каире Баткаев был передан российской стороне. В ближайшее время он предстанет перед судом», – резюмировали в надзорном ведомстве.