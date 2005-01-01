Эстонцы сравнили родство с русскими и финнами

Исследование Генетического фонда Эстонии выявило большую генетическую близость эстонцев к русским, чем к финнам, которых в этой стране считают родственным народом.

«Выяснилось, что эстонцы генетически намного более близки к русским, чем, например, к финнам», – передает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания ERR.

Результат был получен на основе имеющихся на данный момент в базах Генетического фонда Эстонии 52 тыс. образцов ДНК. В год 100-летия независимости страны фонд решил собрать генетические данные еще 100 тыс. человек.

Напомним, в 2015 году международный коллектив ученых опубликовал комплексное генетико-лингвистическое исследование славян и балтов, показав, почему восточные и западные славяне похожи друг на друга, а южные от них сильно отличаются.