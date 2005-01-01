Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин победил на праймериз «Единой России»

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» всю семью, победил в предварительном голосовании «Единой России» и будет избираться в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Он, по предварительным данным, занял первое место в территориальной группе № 9 в Кемерово по итогам праймериз «Единой России», сообщает РБК со ссылкой на два источника в региональном отделении партии.

Окончательно итоги будут подведены 5 июня.

На выборах он может либо возглавить одну из территориальных групп партии, либо пойти одномандатником, возможно и совмещение этих вариантов.

Сам Востриков пока не подтвердил информацию.

«Буду работать: куча идей, у нас уже связи с молодежными движениями, планы далекоидущие», – сказал он, отметив, что в первую очередь необходимо «заняться молодежной политикой, воспитанием подрастающего поколения».

О том, что Востриков участвует в праймериз, стало известно в середине мая.

Напомним, сразу после пожара на тот момент вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил Вострикова в попытке пиара, не зная, что тот потерял в пожаре троих детей, жену и сестру. Чуть позже Цивилев просил прощения у кемеровчан на коленях.

После этого Востриков хвалил Цивилева за работу после инцидента на митинге во вторник. Кемеровчанин отмечал, что чиновник работает с родственниками погибших и, по сути, «всем здесь руководит».

Напомним, в марте в результате крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек.