Укроборонпром поделился планами «давить Россию»

Глава компании «Укроборонпром» Павел Букин заявил, что Украина будет давить Россию «качеством вооружений».

«Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», – сказал Букин в интервью «Обозревателю».

Украина много раз хвасталась новыми образцами вооружений, «превосходящими российские аналоги», но в большинстве своем они не выдерживали критики – и по качеству, и потому, что Киев очень часто пытался обойтись советским наследием, выдав модернизацию за «новое» вооружение.

Более того, заказчики неоднократно испытывали проблемы с вооружением, полученным от Украины. Так, в 2014 году украинская сторона нередко пренебрегала условиями контракта – танки Т-64Б, предназначенные Демократической республике Конго, направлялись в Нацгвардию; выполнение контракта на поставку танков «Оплот» в Таиланд также неоднократно задерживалось, так что эта страна даже вынуждена была закупить танки у Китая; Ирак отказывался принимать бронетранспортеры с Украины из-за трещин, обнаруженных в корпусе 42 машин. Из-за Украины также пришлось отложить подписание договора Болгарии и России на ремонт истребителей МиГ-29.

В то же время «Укроборонпром» жаловался на то, что Россия якобы пытается вытеснить украинские предприятия с международных рынков и перехватить выгодные военные контракты по ремонту и модернизации техники советского производства, хотя на деле именно Украина занимается тем, что «паразитирует» на экспорте российского вооружения.

При этом стоит отметить, что за последние годы Украина значительно ухудшила свои позиции в рейтинге экспортеров вооружения.