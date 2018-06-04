Медведев создал для Дворковича новую должность

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить экс-зампреда кабмина Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково», пообещав в дальнейшем оказывать инновационному центру поддержку.

На встрече с членами совета «Сколково», Медведев предложил «ввести новую должность председателя фонда и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича», передает РИА «Новости».

«А Виктор Феликсович (Вексельберг, – прим. ВЗГЛЯД ред.), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда», – заявил Медведев.

Также он отметил, что Аркадий Дворкович уделял много внимания инновационному центру, а теперь ему предстоит «активно подключиться к решению всех задач».

«Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, конечно, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры», – резюмировал глава кабмина.

Напомним, Дворкович не вошел в состав нового правительства, представленного президенту Владимиру Путину премьером Дмитрием Медведевым. 14 мая, Дворковича выдвинули в совет директоров «Российских железных дорог», а затем Путин предложил оставить Дворковича главой наблюдательного совета ЧМ-2018.

18 мая Дворковича избрали сопредседателем совета фонда «Сколково». Другим сопредседателем является президент некоммерческого фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг.