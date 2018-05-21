Путин предложил оставить Дворковича главой набсовета ЧМ-2018

Президент Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018», который занимается подготовкой чемпионата мира по футболу.

Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и адресовано правительству и набсовету АНО «Организационный комитет «Россия-2018», передает ТАСС.

Напомним, Аркадий Дворкович не вошел в состав нового правительства, представленного президенту Владимиру Путину главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Ранее, 14 мая, Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров «Российских железных дорог».