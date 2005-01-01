Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД

Врио вице-премьера Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров «Российских железных дорог».

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства. В документе не указана должность, на которую выдвинут Дворкович. Он занимал пост председателя совета директоров РЖД с 2015 года.

Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, который премьер Дмитрий Медведев озвучил 7 мая. В предыдущем составе правительства Дворкович в должности вице-премьера курировал сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт и электроэнергетику.

Вместе с ним Медведев распорядился выдвинуть еще 19 кандидатов в совет директоров РЖД, в том числе главу Россельхозбанка Дмитрия Патрушева, замминистра экономического развития Михаила Расстригина и главного советника мэра Новосибирска Виктора Толоконского.