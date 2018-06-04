Украинцу Сущенко вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил украинца Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

«Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – огласил приговор судья Олег Музыченко, передает РИА «Новости».

Прокуратура просила для Сущенко 14 лет колонии. Слушания были закрытыми, так как дело находится под грифом «совершенно секретно».

Также суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ.

Сущенко был задержан в октябре 2016 года. По данным ФСБ, он является сотрудником украинской разведки и собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

«Укринформ» называет Сущенко своим корреспондентом.

После ареста в Киеве журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского звучали предложения об обмене его на Сущенко.