Мутко призвал болельщиков доверять Черчесову

Вице-премьер Виталий Мутко призвал поддержать сборную России на предстоящем чемпионате мира по футболу.

«Я верю в эту команду. Если мы начнем бояться, тогда что делать? Сегодня они тренируются, поэтому давайте их поддерживать, чтобы они не дрожали, когда выйдут на 70-тысячный стадион. Это (состав на ЧМ-2018) – выбор тренера, это его видение, давайте ему доверять», – передает ТАСС слова Мутко.

Мутко отметил, что у каждого игрока из расширенного состава есть будущее. «Есть разные решения по каждому игроку, у всех ребят из расширенного списка хорошее будущее. Ташаев и Чалов – наше будущее, хорошо, что у нас появляются такие футболисты», – сказал он.

На вопрос о том, почему в сборную не были вызваны натурализованные игроки – Роман Нойштедтер и Константин Рауш, Мутко ответил: «Вопрос не связан с тем, чтобы сразу выдать футболисту бумагу (удостоверение) члена сборной. Если ты соответствуешь уровню команды, ты попадаешь в нее. Только из-за того, что у футболиста есть российский паспорт, никто вызывать его не будет».

Тем временем главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов убежден, что останется на своем посту и после ЧМ-2018.

На вопрос, будет ли у тренера годовщина (11 августа исполняется два года с момента его работы в национальной команде), он ответил: «Убежден, что будет».

Он рассказал также, что сборная России по футболу будет лучше играть и «выглядеть посвежее» против команды Турции, чем в прошлом матче с австрийцами.

Товарищеский матч между сборными России и Турции пройдет во вторник на «ВЭБ-Арене» в Москве.

«Доволен, как прошел сбор, потому что мы выполнили абсолютно все, что планировали. Все здоровы и готовы, хотя были футболисты, которым нужно было пару дней что-то подлечить. Что касается игры с австрийцами и результата, он нас не устраивает, потому что мы хотели показать максимум, но не смогли сделать все. Убежден, что завтра все будет посвежее и лучше. Если вспомнить игру с венграми в прошлом году, то сейчас мы даже выглядели получше», – сказал он.

Матч против команды Турции станет для россиян последним перед чемпионатом мира 2018 года.

Напомним, ранее в понедельник журналист Василий Уткин, комментируя перспективы сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018, заявил, что команду спасет от позора лишь отвага игроков.