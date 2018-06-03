Ким Чен Ын перед встречей с Трампом сменил военное руководство страны

В КНДР лишились постов три высокопоставленных военных чиновника, сообщил южнокорейский портал Yonhap News Agency. По данным агентства, это может быть сделано, чтобы умерить пыл северокорейских военных перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, где будет обсуждаться сделка по денуклеаризации КНДР.

На пост министра народных вооруженных сил, который до сих пор занимал Пак Ен Сик, придет его заместитель Но Гван Чхоль, сообщил Yonhap News Agency со ссылкой на источник в южнокорейской разведке. Руководителем генштаба вместо Ли Мен Су станет его заместитель Ли Ен Гиль. А главное политическое управление армии вместо Ким Чон Гака возглавит председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Ким Су Гиль.

«Похоже, что Север представил новые конфигурации на фоне изменения ситуации в межкорейских отношениях и на Корейском полуострове в целом, поскольку предыдущим должностным лицам не хватало гибкости в мышлении», – отметил изданию источник. Кроме того, прослеживается тенденция к «омоложению» военного руководства страны, добавил собеседник портала.

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретятся 12 июня в Сингапуре. Одной из главных тем обсуждения станет сделка по денуклеаризации КНДР.

Ранее в пятницу Трамп получил письмо от северокорейского лидера. Трамп назвал послание очень интересным и хорошим, а чуть позже признался, что еще не открывал письмо.