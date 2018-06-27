Стало известно о задумке ЕС отправить арабских беженцев на Украину

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Евросоюзе задумались о том, чтобы создать на Украине лагеря для беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

«В то же время Европейский союз обсуждает возможность создания центров для беженцев за пределами ЕС. Я имею достоверную информацию, что чиновники ЕС предлагают украинским чиновникам разместить лагеря для мигрантов в нашей стране на фоне предоставления Украине микрофинансовой финансовой помощи!» – написал он в своем Facebook.

Он добавил, что Радикальная партия Олега Ляшко категорически против таких переговоров – так как нельзя «превращать Украину в резервацию».

«Мы должны работать на то, чтобы вернуть домой те миллионы украинцев, которые были вынуждены уехать куда глаза глядят в поисках заработка, а не заселять украинскую землю чужаками!» – заявил Мосийчук.

В пример он поставил Албанию, которая не согласится на центры для беженцев даже ради членства в ЕС.

Отметим, что ранее Белоруссия согласилась принять у себя мигрантов, бегущих в Европу.