Берлин озвучил ожидания от встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к прогрессу в вопросах ядерного разоружения.

«Я надеюсь, что возможные переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным будут использованы, чтобы добиться прогресса», – приводит слова Мааса РИА «Новости».

Маас сделал это заявление на конференции по проблемам ядерного разоружения в Берлине.

Во вторник западные СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может состояться в Хельсинки, однако в Кремле не подтвердили эти данные.

Трамп заявлял, что рассматривает возможность встречи с Путиным в июле. Путин также говорил о готовности встретиться с Трампом, как только тот будет готов.

24 июня, как сообщалось, представители России и США прибыли в Австрию для подготовки встречи президентов двух стран 15 июля.