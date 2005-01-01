Прокуратура проверит песню Noize MC и Монеточки

Поводом для проверки стало заявление адвоката о том, что песня Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» может спровоцировать несовершеннолетних на самоубийство.

Адвокат Сергей Афанасьев подал заявление с прокуратуру, попросив проверить трек «Чайлдфри» в исполнении Noize MC и Монеточки. По словам Афанасьева, песня может спровоцировать несовершеннолетних на самоубийство.

«Во всем виновата строчка «Послушай мой совет в формате мр3: Не жди, пока состаришься, скорей умри», – сообщается в Telegram-канале 360.

Клип «Чайлдфри» появился на российском YouTube 1 июня, его посмотрели порядка 5 млн раз. Авторы считают, что эта песня об остросоциальной сатире.