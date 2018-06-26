На рынке смартфонов в России сменился лидер

Компания Samsung утратила лидерство на рынке продаж смартфонов в России, ее обошла китайская фирма Huawei, следует из материалов партнера нескольких производителей электроники.

Три недели подряд с 28 мая по 17 июня Huawei со своим суббрендом Honor лидировали по продажам смартфонов – их доля составляла 23,8%, 24,2% и 26,5% каждую неделю. В то же время доля Samsung снизилась до 22,9%, 23% и 23,2% соответственно, сообщают «Ведомости».

До этого с небольшим преимуществом лидировала корейская компания, которая утратила статус лидера впервые более чем за десять лет.

Huawei еще в январе занимала третье место после Samsung и Apple.