Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании высшего антикоррупционного суда, об этом он заявил на встрече со студентами Института международных отношения национального университета им. Тараса Шевченко.

«Я подписываю указ о запуске Высшего антикоррупционного суда», – передает ТАСС слова Порошенко, после которых он поставил подпись под документом.

7 июня Рада приняла законопроект о высшем антикоррупционном суде. Его создание – одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева.

Между тем, на прошлой неделе представители партий «Народный фронт» и «Самопомощь» заявили, что украинский закон об антикоррупционном суде является попыткой обмануть Международный валютный фонд.

Напомним, 19 июня президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект «О создании Высшего антикоррупционного суда», предполагающий начало деятельности этого органа.