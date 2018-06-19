Порошенко внес в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект «О создании Высшего антикоррупционного суда», предполагающий начало деятельности этого органа.

«Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом», – сказано в сообщении пресс-службы главы государства, передает ТАСС.

Докладчиком по проекту определен заместитель главы президентской администрации Алексей Филатов. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

На состоявшемся в понедельник в украинском парламенте согласительном совете спикер Рады Андрей Парубий сообщал, что закон создаст возможность и даст гарантию запуска Высшего антикоррупционного суда, а также снимет некоторые законодательные барьеры.

7 июня Рада приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Его создание – одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева.

Между тем, на прошлой неделе представители партий «Народный фронт» и «Самопомощь» заявили, что украинский закон об антикоррупционном суде является попыткой обмануть Международный валютный фонд.