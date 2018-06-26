Торговая война США обернулась повышением цен на виски

Компания Brown-Forman (США), являющаяся производителем виски Jack Daniel’s, может повысить цены на напиток для стран Евросоюза из-за торговой войны с США, сообщил представитель компании Фил Линч.

Линч рассказал, что Европа является крупнейшим рынком сбыта виски Jack Daniel's, однако последствия введенных Брюсселем 25-процентных пошлин на товары из США уже в ближайшее время дадут знать о себе, сообщает агентство Bloomberg.

Цены для Европы могут вырасти на 10%.

Отмечается, что накануне введения пошлин на товары из США Brown-Forman направила во Францию, Испанию, Германию и Польшу увеличенные партии алкоголя. В этих странах у компании есть собственная дистрибьюторская сеть.

Напомним, Евросоюз ответил на введенные США пошлины на импорт стали и алюминия. Теперь американские товары облагаются в Европе 25-процентными пошлинами.

Торговая война ЕС и США уже отразилась на легендарной американской компании Harley-Davidson.