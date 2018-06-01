ЕС начал спор в ВТО из-за решения США ввести пошлины на сталь

Брюссель с 1 июня инициирует спор в ВТО в связи с решением Вашингтона ввести пошлины на металлы, а также введет пошлины на ряд американских товаров, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Совершенно ясно, что Евросоюз должен защищать свои интересы, поэтому, как было вчера сказано председателем (Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером), сегодня ЕС начнет спор в ВТО и введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США», – сказала она, передает ТАСС.

По ее словам, «ЕС не воюет ни с кем». «Мы не хотим войн, это даже не обсуждается, в том числе в торговле. Мы верим в свободную торговлю. И наши меры будут пропорциональными, разумными и в соответствии с нормами ВТО», – отметила Могерини.

С пятницы Белый дом ввел таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. При этом представители американских компаний предупредили, что решение президента США Дональда Трампа может нанести серьезный ущерб американскому бизнесу.

Ранее Европа грозила «тройной реакцией» на торгово-экономические меры со стороны США: речь шла о возможном обращении в ВТО, мерах по поддержке европейских производителей и введению пошлин на американские товары – в том числе на продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.