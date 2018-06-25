Развязанная Трампом торговая война сказалась на легендарной американской компании

Производитель мотоциклов Harley-Davidson выведет из США производство в другие страны в связи с ответными мерами Евросоюза на действия Америки.

На новые пошлины США на металл Евросоюз решил ответить аналогичными действиями. 22 июня ЕС ввел пошлины на мотоциклы Harley-Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон, а также на стальную и алюминиевую продукцию, продукты питания, сельскохозяйственные товары и другие, сообщает ТАСС.

Чтобы избежать повышения стоимости мотоциклов примерно на 2200 долларов, Harley-Davidson решил переносить производство в другие страны. Данный процесс может занять от 9 до 18 месяцев.

«Компания предпочла бы не расширять производство за пределами США для того, чтобы облегчить бремя введенных ЕС тарифов. Однако это единственный способ сделать мотоциклы доступными для клиентов в Европе и сохранить присутствие компании на европейском рынке. Европа - исключительно важный рынок для Harley-Davidson», – отметила компания в своем заявлении.

Как отмечает «Интерфакс», Harley-Davidson – это компания, которая одной из первых смогла оценить последствия торговых конфликтов США с другими странами. В частности Германия уже предупреждала о возможном снижении уровня продаж в связи с торговым противостоянием Америки и Китая.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил о том, что Белый дом вводит пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции. 1 июня Евросоюз пытался оспорить решение Вашингтона и пригрозил ответной реакцией.