ЕС оспорил импортные пошлины США в ВТО

Европейский союз 1 июня оспорил во Всемирной торговой организации решение Вашингтона ввести пошлины на металлы, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Кроме того, в ЕК выразили мнение, что импортные пошлины США против Евросоюза ослабят трансатлантическое сотрудничество, передает ТАСС.

С 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. При этом представители американских компаний предупредили, что решение президента США Дональда Трампа может нанести серьезный ущерб американскому бизнесу.

Ранее Европа грозила «тройной реакцией» на торгово-экономические меры со стороны США: речь шла о возможном обращении в ВТО, мерах по поддержке европейских производителей и введению пошлин на американские товары – в том числе на продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.