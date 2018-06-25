Сына иностранного дипломата похитили в Киеве

Киевская полиция ввела в городе план «Перехват» в связи с похищением сына ливийского дипломата.

В сообщении полиции говорится, что в дежурную часть около 12 часов местного времени (12.00 мск) стали поступать звонки от свидетелей происшествия. По их словам, двое неизвестных схватили и силой посадили в салон автомобиля мужчину, после чего быстро скрылись с места преступления.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают темно-синий автомобиль Volkswagen Golf, на котором, по словам свидетелей, скрылись злоумышленники.

Похищенный мужчина является сыном дипломата, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Интернет-издание Insider сообщает, что похитили сына финансового атташе посольства Ливии.