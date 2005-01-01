Рейтинг Тимошенко резко вырос

Если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2018 года, то их победителем стала бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, чей рейтинг оказался вдвое выше, чем у действующего главы государства Петра Порошенко, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

За Юлию Тимошенко высказались 22,8% опрошенных, за экс-министра обороны Украины и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 16%, за главу Радикальной партии Олега Ляшко – 13,2%, за главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойко – 10,6%, за действующего президента Петра Порошенко – 10,5%, за предпринимателя и телеведущего Вадима Рабиновича – 8,4%, за мэра Львова Андрея Садового – 3,9%, за главу националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока – 2,6%, передает УНИАН.

Опрос проводился с 7 по 21 июня методом личного интервью 2 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

Напомним, в апрельском опросе КМИС наибольшее количество голосов также получила бы Юлия Тимошенко, за которую тогда были готовы отдать голос 8% опрошенных украинцев.

Согласно майскому опросу РИА «Рейтинг», самым популярным политиком Украины оказался лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, к которому положительно отнеслись 28% опрошенных. На втором месте тогда была Юлия Тимошенко с 21% положительных отзывов.