Экс-генсеку НАТО отказали во въезде в США

Вашингтон отказал во въезде в Соединенные Штаты бывшему генсеку Североатлантического альянса и экс-министру иностранных дел Испании Хавьеру Солане.

Политик должен был прибыть в США для выступления в Брукингском институте.

Как пишет El Pais, решение США связано с визитом Соланы в Иран. Источники в американском посольстве пояснили, что система автоматически отклоняет запрос на въезд, если в паспорте есть отметка о посещении Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали или Йемена.

Теперь для въезда в США Солане, который занимал пост генерального секретаря НАТО в 1995–1999 годах, придется оформлять визу, передает RT.