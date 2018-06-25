Солист System of a Down предсказал США мирную революцию

Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян заявил, что в Соединенных Штатах назрела мирная революция в армянском стиле.

Танкян разместил в Instagram фотографию с обложки Time с президентом США Дональдом Трампом и плачущим ребенком, передает РИА «Новости».

Для этой обложки был использован снимок двухлетней девочки из Гондураса, сделанный в ходе рейдов на границе США и Мексики. Трамп на фото смотрит на ребенка сверху вниз с безучастным лицом. «Добро пожаловать в Америку», говорится в подписи к изображению.



«Иногда картина говорит обо всем. США находятся в состоянии абсолютной регрессии. Время для мирной революции в стиле Армении, нет?» – написал Танкян.

Напомним, протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции».

Парламент избрал Саргсяна главой кабмина, но менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

После в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В результате протестов 8 мая национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход») Никола Пашиняна.

Сам Пашинян назвал ситуацию в Армении «революцией любви».