Блогеры сообщили о расставании Тимати с Решетовой

Поклонники рэпера Тимати (Тимура Юнусова) подозревают, что артист после трех лет отношений расстался с московской моделью Анастасией Решетовой.

О расставании пары заговорили после того, как поклонники заметили, что артист и модель удалили все совместные фотографии и отписались друг от друга в соцсетях. Позже Решетова и вовсе удалила свой профиль из Instagram.

Пара встречалась три года и не афишировала свои отношения: не была замечена в скандалах и не позиционировала себя в интервью различным СМИ, как любовный союз, сообщает Ura.ru.

Что послужило причиной расставания не известно, но поклонники связывают это с недавним скандалом, когда на премии Муз-ТВ Ксения Собчак унизила девушку Тимати, намекнув на то, что модель – неподходящая партия для рэпера.