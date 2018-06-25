Сеул запланировал переговоры по экономическим проектам в КНДР

Сеул решил возобновить экономические проекты с КНДР, планируя провести переговоры по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения между странами и сотрудничеству в области лесного хозяйства, сообщили в министерстве по делам национального объединения Южной Кореи.

В ведомстве сообщили, что встречи по транспорту запланированы на 26 и 28 июня в демилитаризованной зоне, а встреча по лесному хозяйству пройдет 4 июля, место будет определено позднее, передает РИА «Новости».

На переговорах делегации будут возглавлять заместители министров транспорта и охраны окружающей среды, а также лесного хозяйства.

«Через отраслевые встречи по сотрудничеству в области железнодорожного, автомобильного транспорта и лесного хозяйства мы будем строить основу для долгосрочного развития отношений Юга и Севера», – отмечается в сообщении министерства.

Напомним, в конце мая Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.