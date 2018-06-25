Сирийская армия уничтожила засевших на границе с Ираком боевиков ИГ

Подразделения сирийской армии освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» значительную территорию на юго-востоке Сирийской пустыни, в провинции Дейр-эз-Зор, сообщают местные СМИ.

По данным SANA, всего сирийской армией было освобождено 1,8 тыс. квадратных километров пустыни. В ходе операции правительственные войска ликвидировали «большое количество» террористов и их оружия к западу от города Аль-Букемаль, передает ТАСС.

Накануне на сторону сирийских властей перешли боевики из 11 населенных пунктов в Южной зоне деэскалации.