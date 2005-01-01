Военных предупредили о готовящейся антироссийской провокации в Сирии

Жители сирийского Идлиба сообщили, что боевики готовят антироссийскую провокацию, сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии по телефону от жителей провинции Идлиб получена информация о готовящейся провокации террористов «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), – сообщили в Центре, передает РИА «Новости».

По рассказам жителей, в пятницу в провинцию приезжала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран, которая вместе с террористами проводила «постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу «Альхеляль аль-Ахмар» и активном «восстановлении» террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации».

Также сообщается, что видеоматериалы, скорее всего, будут размещены в арабских и западных информационных ресурсах для «очередных обвинений России, а также получения дополнительного финансирования формирований «Джебхат ан-Нусры» через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб».



В субботу сирийские правительственные силы совместно с местным формированием «Сирийской свободной армии» (ССА) отразили атаки террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в зоне деэскалации. После этого боевики из 11 населенных пунктов перешли на сторону властей.