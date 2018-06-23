Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти

Члены Организации стран – экспортеров нефти договорились со странами, не входящими в ОПЕК, об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Конкретных объемов добычи в итоговом коммюнике указано не будет, как и в итоговых документах по решению самого ОПЕК, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что в субботу на заседании ОПЕК+ с учетом стран-наблюдателей присутствовало рекордное количество стран, передает РИА «Новости».

Как уточнил министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, нарастить нефтедобычу смогут Россия, Алжир, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. Он добавил, что на наращивание добычи на 1 млн баррелей в сутки может потребоваться до полугода, но некоторое увеличение будет уже в июле.

В свою очередь министр углеводородов Эквадора Карлос Перес подтвердил, что страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки в рамках сделки.

Перес добавил, что страны – участницы соглашения ОПЕК+ в результате наращивания нефтедобычи самостоятельно вернутся к изначальному уровню сокращения добычи, передает ТАСС.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил, что страны ОПЕК+ намерены вернуться к полному соблюдению условий сделки в течение следующего полугодия.

В пятницу ОПЕК приняла решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, однако реальный рост составит, по разным данным, 400–600 тыс. баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что решение ОПЕК является вполне разумным.