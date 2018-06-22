Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане

Один из пострадавших при взрыве газа в городе Заинск в Татарстане скончался в больнице.

О смерти пострадавшего сообщили медики, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу во время ремонтных работ в одном из домов Заинска произошел взрыв газового баллона. Девять человек пострадали, в том числе один ребенок.