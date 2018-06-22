Число пострадавших при взрыве газа в Татарстане достигло девяти человек

Число пострадавших после произошедшего в пятницу взрыва газа в городе Заинске в Татарстане увеличилось до девяти человек, среди них есть ребенок.

Девять человек обратились за медпомощью, сообщили в службе скорой помощи. «Но часть из них – неврастения. Трое только пока тяжелые», – сказала сотрудник службы, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС сообщило, что министерство подготовило вертолет Ми-8 для возможной эвакуации пострадавших.

«В готовность приведен вертолет Ми-8 для возможной санитарной эвакуации пострадавших в лечебные учреждения Казани», – сказали в МЧС.

Среди пострадавших при взрыве есть ребенок, его состояние тяжелое, сообщили в республиканском центре медицины катастроф.



«На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Из пострадавшего подъезда спасены три человека, в том числе один по автолестнице», – сообщил собеседник.

По его словам, из дома, где случился взрыв, были эвакуированы 16 человек, для них подготовлен пункт временного размещения.

Спасатели обнаружили под завалом человека, проводится деблокирование, сказали в МЧС.



МЧС также проинформировало, что повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия между четвертым и пятым этажами дома. Взрыв газового баллона произошел во время ремонтных работ в одной из квартир, когда рабочие монтировали натяжные потолки.

Ранее СМИ сообщали о четырех пострадавших во взрыве. Двое из них находились в тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней степени тяжести.