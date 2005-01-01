Минфин ответил на просьбу Чубайса отдать ему пенсионные деньги

Министерство финансов считает преждевременным инвестировать пенсионные накопления в высокорисковые активы, в том числе наноиндустрию, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции», – приводит его слова РИА «Новости».

«Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски», – добавил он.

Ранее в пятницу председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российская пенсионная система рано или поздно начнет работать не только на социальные, но и на инвестиционные задачи, как это происходит во всем мире.

До этого Чубайс выражал надежду на рассмотрение новым Кабмином и ЦБ вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию. Позже Чубайс резко ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы захотел «потратить пенсии россиян на нанотехнологии». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала инициативу главы Роснано.