Гребенщиков подвергся в Киеве нападению борца с «рашизмом»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия отменила запреты против белорусской «молочки»
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти
Трампу предстоит большой разговор с Путиным
Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов
Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти
Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки
Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека
Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
Трамп стремится к громкому успеху в диалоге с Россией
Егор Холмогоров, Публицист
Еще недавно Трамп систематически терял очки – и под грузом обвинений в том, что его избрали «русские хакеры», и вследствие разочарования самих трампистов. Однако Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг
Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Самые красивые болельщицы ЧМ-2018
Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯДПодробности...
Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018
Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из нихПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
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