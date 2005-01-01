Борис Гребенщиков заявил о необходимости восстанавливать культуру в России

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью журналу ПМЭФ заявил, что Россия обладает большим потенциалом, в частности, человеческим, но в стране необходимо восстанавливать образование и культуру.

«В XIX веке, когда Россия была частью Европы, в русской литературе, живописи, музыке создавались шедевр за шедевром, которые до сих пор считаются великим вкладом России в мировую культуру. Мы и сейчас можем не меньше, но образование, культура, производство и медицина в нашей стране разрушены почти полностью. Пора для начала восстанавливать то, что у нас есть. И потенциал у нас не только географический; главное – наш человеческий потенциал», – передает РИА «Новости» слова Гребенщикова.

Напомним, в марте Борис Гребенщиков попал в реанимацию. Близкие музыканта опровергли слухи о проблеме с сердцем и сообщили, что он сильно простудился.