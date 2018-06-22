Кремлю не известно о просьбе Ягланда помиловать Сенцова

Кремлю ничего не известно о прошении генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда помиловать украинского кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам за организацию терактов в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что такое прошение было», – приводит его слова ТАСС.

По словам Пескова, сложности с обменом Олега Сенцова связаны с тем, что он осужден по очень тяжкой статье. «Речь идет о том, кем он считается де-юре, и тут не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков сказал, что этот вопрос затрагивался во время телефонных переговоров Владимира Путина и Петра Порошенко. По его словам, в русле этих обсуждений работают омбудсмены России и Украины.

Накануне президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор.

Ранее в Кремле подчеркивали, что общественный резонанс не может влиять на вероятность помилования Сенцова, он сам должен инициировать эту процедуру.