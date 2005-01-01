Киев получил ноту от МИД России

На Украине получили ноту МИД России с просьбой содействовать визиту уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой к 50 заключенным на Украине российским гражданам, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Вчера мы получили ноту МИД РФ о том, чтоб содействовать визитам Москальковой к 50 гражданам РФ, которые находятся на Украине», – заявила Денисова, передает РИА «Новости».

В свою очередь Москалькова заявила, что пока не получила ответа от украинского омбудсмена на свою просьбу. При этом Москалькова отметила, что Денисова могла бы принять решение о помощи российскому омбудсмену в посещении самостоятельно, без согласия должностных лиц пенитенциарной системы, передает ТАСС.

«Украинское законодательство позволяет уполномоченному Верховной рады провести с собой любое лицо в места лишения свободы, это ее (Денисовой) право. В отличие от российского законодательства, по которому я сама могу посещать места лишения свободы, а брать с собой без согласования ФСИН кого-то еще не могу, даже сотрудников своего аппарата», – пояснила Москалькова.

В четверг президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого Порошенко попросил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к находящемуся в российской колонии кинорежиссеру Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

Во вторник Москалькова и Денисова согласовали список из 34 лиц для посещения, находящихся под стражей на территории Украины и России.