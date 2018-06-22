Эрдоган призвал Трампа обойти запрет Сената на поставки Турции F-35

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что американскому лидеру Дональду Трампу удастся обойти введенный Сенатом США запрет на поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

Эрдоган напомнил, что Турция уже заплатила 800 млн долларов за поставки F-35. «Не думаю, что это будет так, как того хочет Сенат США. Я верю, что господин Трамп предотвратит этот запрет [на передачу F-35]», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

По его словам, Анкара «рассматривает все альтернативы в связи с этим решением». Он добавил, что такая ошибочная политика в отношении Турции «может стать потерей для США».

Во вторник Сенат США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, по которому министра обороны лишили возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в том числе истребителей F-35.

Между тем, в четверг США передали Турции первые истребители F-35 во время официальной церемонии, передача состоялась ровно по графику.