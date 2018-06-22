Пенсионная реформа поможет зрелым профессионалам оставаться на рынке труда

«Если мы говорим об опытном враче-диагносте, профессоре, то я сомневаюсь, что 30-летний профессор может быть столь же грамотным и начитанным, как его коллега за 60. В некоторых случаях возраст – это актив», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Андрей Тузиков. Он перечислил несколько важных факторов в пользу проведения пенсионной реформы в России.

Заведующий кафедрой государственного муниципального управления и социологии Казанского национального исследовательского технологического университета профессор Андрей Тузиков убежден, что сейчас идет излишняя политизация пенсионной реформы. Но в то же время подобная реформа была необходима по нескольким причинам.

«В газетах пишут про «смерть старикам» и прочие лозунги. Это перехлест. Есть, к сожалению, неблагоприятные обстоятельства социально-демографического характера. Если в 70-е годы у нас было 3,7 работающих на одного неработающего, то сейчас эта пропорция – два к одному. Количество выбывающих в пенсионный возраст примерно 1,5 млн, а каждый год мы не досчитываемся около 400 тысяч трудовых ресурсов. То есть количество работающих сокращается», – рассказал он.

По его словам, эту необходимость в трудовых ресурсах пытаются парировать в том числе повышением пенсионного возраста. При нынешней пенсионной системе изыскивать средства на выплаты становится все трудней. «Чем больше пенсионеров, тем больше нагрузка на пенсионный фонд. А его наполняемость не увеличивается пропорционально количеству выходящих на пенсию. Это будет означать, что пенсии начнут сокращаться», – пояснил Тузиков.

Он убежден, что главный вызов для страны – это переход на технологию долголетия, создание более доступной медицины. Более того, существует множество сфер, профессионалами в которых становятся в пенсионном возрасте, молодые специалисты просто в силу объективных причин не могут обладать таким опытом, как зрелые сотрудники, например, в научной, медицинской или исследовательской сфере.

«И тогда человек в возрасте 60 и более лет не будет рассматриваться как отработанный материал, как обуза. Есть профессии, где чем человек опытнее, тем лучше... Например, если мы говорим об опытном враче-диагносте, профессоре, то я сомневаюсь, что 30-летний профессор может быть столь же грамотным и начитанным, как его коллега за 60. В некоторых случаях возраст – это актив», – уверен Тузиков.

По его словам, сейчас в России часто сталкиваются с ситуаций дискриминации по возрасту, когда людям старшего поколения отказывают в приеме на работу. «В Китае в некоторых видах профессий становятся мастером в возрасте 70 и более лет», – подчеркнул он.

Андрей Тузиков добавил, что другой важный аспект реформы заключается в том, что правительство начинает решать проблему повышения пенсий. «Условно говоря, можно ничего не делать. Платить уменьшающиеся на фоне инфляции пенсии и радоваться... Но желательно искать механизм, чтобы пенсия выглядела более достойно. Тогда некоторые проблемы могут отодвинуться, потеряют остроту», – подытожил Тузиков.

Напомним, правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. При этом чиновники обещают ежегодный рост пенсий примерно на 1 тыс. рублей. Глава Партии пенсионеров России Николай Чеботарев назвал важным проведение продуманной пенсионной реформы с широким общественным обсуждением, чтобы способствовать росту пенсий.